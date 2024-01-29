İSTANBUL'UN O İLÇELERİNE SARI KOD | Meteoroloji tek tek uyardı: Kuvvetli kar ve fırtına! (29 Ocak hava durumu)

İSTANBUL'UN O İLÇELERİNE SARI KOD | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak Pazartesi tarihli hava durumu raporunda, birçok bölgede kar, fırtına, buzlanma ve don ile çığ tehlikesi uyarısı verdi. Marmara ve kıyı Ege'de kısa süreli ve kuvvetli fırıtna beklendiğini kaydeden uzmanlar, rüzgarın hızının saatte 70 km'yi bulacağını söyleyerek vatandaşları uyardı. Ülke genelinde sadece İstanbul'da sarı kodlu uyarı verilirken hava durumu bilgilerini ve detayları sizler için derledik. İşte İstanbul 29 Ocak hava durumu ve 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 29 OCAK PAZARTESİ

Bugün İstanbul'un parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sarı kod verilen ilçeler: Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Üsküdar, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Bayrampaşa, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Esenler, Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe, Sultangazi, Adalar

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

❄29 Ocak Pazartesi: Kar Yağışlı 5°C ☃30 Ocak Salı: Kar Yağışlı 6°C ⛈31 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 7°C ⛅1 Şubat Perşembe: Parçalı Bulutlu 9°C 🌦2 Şubat Cuma: Yağmurlu 9°C