TRABZON HURMALI PASTA TARİFİ | Trabzon hurmalı pasta malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TRABZON HURMALI PASTA TARİFİ | Trabzon hurmalı pasta, nefis meyve aroması, hafif kreması ve lezzetli kekiyle hem misafir sofralarına çok yakışan bir tatlı olarak, hem de kendini ve ailesini şımartmak isteyenler için sıklıkla tercih ediliyor. Peki Trabzon hurmalı pasta malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte detaylar...

TRABZON HURMALI PASTA MALZEMELERİ

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Beyaz kreması için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

2 yumurta sarısı

1 paket vanilin

200g tereyağı (oda sıcaklığında)

Trabzon hurmalı kreması için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

2 yumurta sarısı

1 paket vanilin

200g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı Trabzon hurması (küçük doğranmış)

TRABZON HURMALI PASTA YAPILIŞI