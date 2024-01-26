TRABZON HURMALI PASTA TARİFİ | Trabzon hurmalı pasta malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TRABZON HURMALI PASTA TARİFİ | Trabzon hurmalı pasta, nefis meyve aroması, hafif kreması ve lezzetli kekiyle hem misafir sofralarına çok yakışan bir tatlı olarak, hem de kendini ve ailesini şımartmak isteyenler için sıklıkla tercih ediliyor. Peki Trabzon hurmalı pasta malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte detaylar...
TRABZON HURMALI PASTA MALZEMELERİ
Keki için:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Beyaz kreması için:
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 2 yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 200g tereyağı (oda sıcaklığında)
Trabzon hurmalı kreması için:
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 2 yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 200g tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı Trabzon hurması (küçük doğranmış)
TRABZON HURMALI PASTA YAPILIŞI
- İlk olarak bisküvi katı için yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilini de ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz hamuru yağlı kağıt serili bir tepsiye dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.
- Beyaz kremayı yapmak için süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarılarını bir tencerede karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilini ekleyin, soğuması için kenara alın.
- Trabzon hurmalı kremayı yapmak için aynı şekilde süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarılarını karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp vanilini ekleyin ve soğuması için kenara alın. Soğuduktan sonra küçük doğranmış Trabzon hurmasını ekleyin.
- Oda sıcaklığındaki tereyağını her iki kremaya da ekleyerek mikserle iyice çırpın.
- Bisküvi katını servis tabağına alın. Üzerine beyaz kremayı yayın. Ardından ikinci kat bisküviyi yerleştirin ve üzerine Trabzon hurmalı kremayı yayın.
- Pastanın üzerini dilimlenmiş Trabzon hurmaları ile süsleyin.
- Pastanızı buzdolabında bir süre dinlendirip daha sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.