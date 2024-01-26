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Kar ile ilgili şiirler ve şarkılar 2024 | En güzel kar sözleri resimli, anlamlı, kısa - Kardır yağan üstümüze geceden şiiri

Meteoroloji'den yapılan kar açıklaması sonrasında özellikle sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler kar ile ilgili şiirler, sözler ve şarkılar araştırıyor. Türk edebiyatının pek çok ünlü şairi kar ile ilgili şiirler yazmıştır. En güzel kar sözleri resimli, anlamlı, kısa şiirler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 20:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 21:00
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Kar ile ilgili şiirler ve şarkılar 2024 | En güzel kar sözleri resimli, anlamlı, kısa - Kardır yağan üstümüze geceden şiiri

Kar ile ilgili şiirler ve şarkılar sorgulanmaya başladı. Meteoroloji Genel Müsürlüğü Türkiye geneli için kar yağışı beklendiğini belirtti. Soğuk kış günlerinde kar yağarken sosyal medya paylaşımı yapmak isteyenler en güzel kar sözleri resimli, anlamlı, kısa şarkılar sözler araştırıyor.

KAR İLE İLGİLİ SÖZLER

Kar taneleri düşerken, sessizliğin dansını izlemek ruhu dinlendirir.

Her kar tanesi bir mucizedir; düşerken eşsiz bir hikaye yazar.

Kar altında her şey bembeyaz bir örtüyle örtülü, yeniden başlama şansı gibidir.

Kar, dünyayı yumuşak bir öpücükle kaplar ve her şeyi temizler.

Kar yağışı, doğanın sessiz ama büyülü bir şarkısıdır.

Duygular uyandıran beyazlıktır kar. Yağan kardır duyguları uyandıran

Bir kar tanesi, hiçbir zaman aynı diğerine benzemez; her biri eşsizdir, her biri özel.

Her kar tanesi, bir diğerine değmeden önce kısa bir serüven yaşar.

Kar, dünyaya dokunduğunda bembeyaz bir sayfa açar; geçmişi siler ve geleceğe umutla bakmamızı sağlar.

Hayatın en güzel anları, karın yeryüzüne örtü serdiği anlardır; her şey temiz ve yeni bir başlangıç gibidir.

KAR İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine.

Ruhum gibi pervasız yoldaşlar da bulundu.

Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine;

Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine.

-Cahit Sıtkı Tarancı – Kar ve Ben

Farı, kalbim, farı da

Kapına yığılacak karları

Kürüyeme!

Ben senin necinim, kalbim

Kulun, kölen, müneccim

İşlerin, açmazlar – – koş aç, koş aç!

Rafında kapkacak, torbada un

Al bir lenger kar

Deve hamurunu kendine kendin!

Yokum ben, bıktım, gerçek bıktım

Kapan derdinle içerde

Acılar mı anılar mı kar kar.

Behçet Necatigil – Kar Kar

Kardır yağan üstümüze geceden,

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden,

Ormanın uğultusuyla birlikte

Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte

Kar yağıyor üstümüze, inceden.

Sesin nerde kaldı, her günkü sesin,

Unutulmuş güzel şarkılar için

Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan,

Rüzgâr gibi tâ eski Anadolu'dan

Sesin nerde kaldı? kar içindesin!

-Ahmet Muhip Dıranas-Kar

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