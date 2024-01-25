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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANIR? | 2024 MSB bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak olan bedelli askerlik yerleri için binlerce yükümlünün bekleyişi sürüyor. Askeralma Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 2024 yılında bedelli askerlik yapacak kişiler için celp ve sevk dönemlerinin yayımlanacağı tarih, 25 Ocak Perşembe 2024 olarak duyuruldu. Peki bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? 2024 MSB bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 08:10
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANIR? | 2024 MSB bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan ve yerlerin açıklanmasını bekleyen binlerce yükümlü için geri sayım sürüyor. Asker adayları, 122.351,04 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretini belirlenen bankalara yatırarak başvurularını yaparken arama motorlarında sorgulanan 'bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? 2024 MSB bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı' konularını sizler için derledik.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANIR 2024?

MSB'den yapılan açıklamada, bedelli askerlik yerlerinin duyurulacağı tarih verildi. Bedelli askerlikten ararlanacak yükümlülerin; kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birliklerinin 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı. Ancak Bakanlığın açıklamasında saat bilgisine yer verilmedi. Bedelli askerlik yerlerinin, 25 Ocak 2024 Perşembe günü, öğle saatlerine kadar açıklanması bekleniyor.

MSB BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BEDELLİ ASKERLİK YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ 2024

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

  • 8 Şubat 2024
  • 7 Mart 2024
  • 18 Nisan 2024
  • 16 Mayıs 2024
  • 27 Haziran 2024
  • 25 Temmuz 2024
  • 22 Ağustos 2024
  • 19 Eylül 2024
  • 17 Ekim 2024
  • 14 Kasım 2024
  • 12 Aralık 2024

MSB BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 122.351,04 TL'dir. Yeni yılda asgari ücrete yapılan yüzde 49,25'lik artış ile yeni bedelli askerlik parası ise 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

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