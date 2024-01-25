BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANIR? | 2024 MSB bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan ve yerlerin açıklanmasını bekleyen binlerce yükümlü için geri sayım sürüyor. Asker adayları, 122.351,04 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretini belirlenen bankalara yatırarak başvurularını yaparken arama motorlarında sorgulanan 'bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? 2024 MSB bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı' konularını sizler için derledik.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANIR 2024?

MSB'den yapılan açıklamada, bedelli askerlik yerlerinin duyurulacağı tarih verildi. Bedelli askerlikten ararlanacak yükümlülerin; kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birliklerinin 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı. Ancak Bakanlığın açıklamasında saat bilgisine yer verilmedi. Bedelli askerlik yerlerinin, 25 Ocak 2024 Perşembe günü, öğle saatlerine kadar açıklanması bekleniyor.

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BEDELLİ ASKERLİK YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ 2024

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

8 Şubat 2024

7 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

MSB BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 122.351,04 TL'dir. Yeni yılda asgari ücrete yapılan yüzde 49,25'lik artış ile yeni bedelli askerlik parası ise 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.