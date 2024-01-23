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KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | KOMEK kayıtları başladı mı? KOMEK'e nasıl kayıt olunur?

KOMEK'in resmi internet sitesinden başvuruları yapılacak olan Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) hakkında araştırmalar hız kazandı. Yüz yüze eğitim verecek olan KOMEK'te istediği branşa kayıt yaptırmak isteyen kursiyer adayları, arama motorlarında 'KOMEK kayıt ekranı 2024, KOMEK kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? Nasıl kayıt yapılır? Dersleri ne zaman başlayacak?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:50
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KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | KOMEK kayıtları başladı mı? KOMEK'e nasıl kayıt olunur?

KOMEK KONYA KURS KAYITLARI BAŞLADI! KOMEK için başvuruların başlamasıyla birlikte KOMEK'te eğitim görmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandı. Kursu açılmış herhangi bir branşta kayıt oluşturabilen adaylar, asil ve yedek olarak sınıflandırılarak eğitimlerine başlayacak. Peki KOMEK'e nasıl ve nereden kayıt olunur? İşte detaylar...

KOMEK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

KOMEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde yeni dönem için kayıtlar 23 Ocak Salı günü saat 08:00'de başladı. 5 Şubat KOMEK son kayıt tarihi olarak açıklandı.

KOMEK KURSLARI NASIL KAYIT YAPILIR?

Konya KOMEK kurs kayıtları elektronik ortamda yapılıyor. 26 Eylül itibariyle başlayan KOMEK kurslarına yoğun ilgi olduğu için zaman zaman kayıt ekranında sıkıntılar yaşanabiliyor. Başvurular http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden yapılacak.

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KOMEK'TE HANGİ KURSLAR, BRANŞLAR VAR?

KOMEK kursları yeni dönemd 366 branşta eğitim verecek. Bunlardan bazıları şöyle:

  • Model Uçak (ATA) Yapımı,
  • Elde Maraş İşi,
  • Rusça,
  • Seramik,
  • Çini İşlemeciliği,
  • Java ile Programlama,
  • Kısa Film Yapımı,
  • Kaligrafi,
  • Minyatür Sanatı,
  • Bisiklet Kullanma Eğitimi,
  • Ses Eğitimi,

İlmihal Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında şunlar bulunuyor:

  • Ahşap Tasarım ve Modelleme
  • Vantrolog
  • Türk Halk Oyunları
  • Kangoo Jumps
  • Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi
  • Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç
  • Reformer Pilates
  • Spinning
  • Depreme Hazırlık
  • Okuma

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