Haberler Haberler İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? | Meteoroloji'den uyarı geldi! 22 Ocak hava durumu

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? | Meteoroloji'den uyarı geldi! 22 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ocak Pazartesi tarihli hava durumu raporunu paylaştı. "İstanbul'da beklenen kar yağacak mı?" sorgusunu yapan vatandaşlar, arama motorlarında detayları araştırıyor. Sıcaklığın her gün biraz daha düştüğü megakentte soğuk havaların devam edip etmeyeceği, kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. 22 Ocak Pazartesi 2024 tarihli hava durumu raporunu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? | Meteoroloji'den uyarı geldi! 22 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Ocak Pazartesi tarihli hava tahmin raporunda, Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği belirtildi. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği açıklandı. Peki Bugün İstanbul'da kar var mı? İşte Meteoroloji'nin 22 Ocak tarihli raporu ve detaylar...

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ,Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 22 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde herhangi bir kar uyarısı bulunmuyor.

İSTANBUL HAVA KAÇ DERECE?

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'nin beraberliği..."
DEM'den CHP ile 'ortak komisyon' itirafı! Özgür Özel ve İmamoğlu'na 'Başak Demirtaş'lı kıskaç... "İstediklerimizi yapın yoksa aday çıkarırız"
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "F.Bahçe ve G.Saray..."
Derbi zaferi sonrası transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 22 Ocak
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi zaferi sonrası transfer bombası! Derbi zaferi sonrası transfer bombası! 10:36
Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman? 10:33
Alperen Şengün "triple-double" yaptı! Alperen Şengün "triple-double" yaptı! 10:30
G.Saray'ın genç yıldızına sürpriz talip! G.Saray'ın genç yıldızına sürpriz talip! 10:05
Edin Visca rekor kırdı! Alex de Souza tebrik etti Edin Visca rekor kırdı! Alex de Souza tebrik etti 09:56
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "F.Bahçe ve G.Saray..." Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "F.Bahçe ve G.Saray..." 09:37
Daha Eski
"Icardi yoksa ben buradayım" "Icardi yoksa ben buradayım" 09:12
"Ayıp değil, günah değil" "Ayıp değil, günah değil" 08:42
Kupa'da son 16 turu kura çekimi heyecanı! Kupa'da son 16 turu kura çekimi heyecanı! 07:51
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 07:10
Girona Sevilla'yı dağıttı! Girona Sevilla'yı dağıttı! 01:05
Juventus Lecce'yi deplasmanda devirdi! Juventus Lecce'yi deplasmanda devirdi! 01:05