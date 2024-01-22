İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? | Meteoroloji'den uyarı geldi! 22 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Ocak Pazartesi tarihli hava tahmin raporunda, Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği belirtildi. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği açıklandı. Peki Bugün İstanbul'da kar var mı? İşte Meteoroloji'nin 22 Ocak tarihli raporu ve detaylar...

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ,Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 22 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde herhangi bir kar uyarısı bulunmuyor.

İSTANBUL HAVA KAÇ DERECE?

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU