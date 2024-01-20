Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | 20 Ocak Cumartesi 2024 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | 20 Ocak Cumartesi 2024 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi oldu. Şans oyunları sevenlerin arama motorlarında sorguladığı 20 Ocak Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 22:30
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💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | 20 Ocak Cumartesi 2024 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 20 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Ocak Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

20 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Ocak Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

45 - 25 - 77 - 65 - 10 - 31 Joker: 18 Süperstar: 55

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