AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2024? | ATA AÖF 1. dönem bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2024? | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavlarının geride kalmasıyla öğrenciler, bütünleme sınav tarihleri için araştırmalara başladı. Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler arama motorlarında 'AÖF bütünleme sınavları ne zaman 2024? ATA AÖF 1. dönem bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATA AÖF 1. DÖNEM BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Güz Dönemi Bütünleme Sınavı: 17-18 Şubat 2024

💥I.Oturum: 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

💥II.Oturum: 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

💥III.Oturum: 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.