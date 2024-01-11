💰1 DOLAR KAÇ TL? | 11 Ocak 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

11 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Ocak Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 29,95 (Alış) - 29,98 (Satış)
EURO: 32,98 (Alış) - 33,04 (Satış)
STERLİN: 38,11 (Alış) - 38,31 (Satış)
1 DOLAR = 29, 98 TL
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👉11 Ocak Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.955,26
Gram altın satış: 1.955,69
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.333,00
Çeyrek altın satış: 3.383,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.666,00
Yarım altın satış: 6.756,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.292,00
Tam altın satış: 13.470,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.598,00
Cumhuriyet altını satış: 13.804,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.680,00
Ata altın satış: 13.841,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Ocak Perşembe günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.