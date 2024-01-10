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YÖKDİL NE ZAMAN 2024? | YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Nasıl başvurulur?

ÖSYM tarafından her yıl 2 kez düzenlenen yabancı dil sınavı YÖKDİL'in ilk oturumu için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve akademik personelin yabancı dil yeterliliğini ölçmek için yapılacak YÖKDİL sınavı için arama motorlarında '2024 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Nasıl başvurulur?' soruları araştırılıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 07:57
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YÖKDİL NE ZAMAN 2024? | YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Nasıl başvurulur?

YÖKDİL NE ZAMAN 2024? | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 2024 yılındaki ilk oturumu için geri sayım başladı. Binlerce adayın kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen yabancı dil sınavı hakkında '2024 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Nasıl başvurulur?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

2024 YÖKDİL/1 NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.

2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, geç başvurular 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.

2024 YÖKDİL/1 NASIL BAŞVURULUR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır. Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

2024 YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te uygulanacak. Başvuru tarihleri ise 25 haziran - 2 Temmuz 2024 olarak açıklanırken sınav sonuçları 29 Ağustos 2024'te erişime açılacak.

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