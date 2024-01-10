Haberler Haberler YÖKDİL BAŞVURU EKRANI 2024 | YÖKDİL nasıl, nereden başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI 2024 | YÖKDİL nasıl, nereden başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından her yıl 2 kez düzenlenen yabancı dil sınavı YÖKDİL'in ilk oturumu, 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve akademik personelin yabancı dil yeterliliğini ölçmek için yapılacak YÖKDİL sınavı için başvurular, 10 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başladı. Peki YÖKDİL nasıl, nereden başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte 2024 YÖKDİL/1 başvuru detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 07:57 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YÖKDİL BAŞVURU EKRANI 2024 | YÖKDİL nasıl, nereden başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI 2024 | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 2024 yılındaki ilk oturumu için başvuru süreci başladı. Binlerce adayın kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen yabancı dil sınavı hakkında 'YÖKDİL nasıl, nereden başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

2024 YÖKDİL/1 NASIL, NEREDEN BAŞVURULUR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır. Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 YÖKDİL/1 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek. Geç başvurular 24 Ocak 2024 tarihinde tamamlanacak.

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 YÖKDİL/1 başvuru ücreti, sınava başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından belli olacak. Ancak geçen sene YÖKDİL başvuru ücreti 260 TL olarak uygulanmıştı.

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

2024 YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

DİĞER
Son dakika haberi: Rizespor golü attı VAR iptal etti! Beşiktaş maçında saha karıştı...
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Villadaki kaçak raporlanacak
F.Bahçe'den flaş hamle! G.Saray'ın eski gözdesi...
İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
YÖKDİL NE ZAMAN 2024? | YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Nasıl başvurulur?
REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2024? | Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur, nasıl niyet edilir?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı! Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı! 01:42
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:31
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:30
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:17
Daha Eski
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:04
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:56
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:55
Antalyaspor'da Bahadır şov! Antalyaspor'da Bahadır şov! 00:46
Başakşehir'den gol resitali Başakşehir'den gol resitali 00:45
Alanya'da su topu Alanya'da su topu 00:43