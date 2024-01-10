YÖKDİL BAŞVURU EKRANI 2024 | YÖKDİL nasıl, nereden başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI 2024 | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 2024 yılındaki ilk oturumu için başvuru süreci başladı. Binlerce adayın kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen yabancı dil sınavı hakkında 'YÖKDİL nasıl, nereden başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

2024 YÖKDİL/1 NASIL, NEREDEN BAŞVURULUR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır. Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

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2024 YÖKDİL/1 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek. Geç başvurular 24 Ocak 2024 tarihinde tamamlanacak.

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 YÖKDİL/1 başvuru ücreti, sınava başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından belli olacak. Ancak geçen sene YÖKDİL başvuru ücreti 260 TL olarak uygulanmıştı.

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2024 YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.