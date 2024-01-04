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ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | Memura zam farkı ödenecek mi, hangi ay ödenecek?

Memur maaşlarına 2024 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına farkına göre yüzde 49,25 oranında zam yapılacak memur maaşlarının ne zaman yatacağı ise merak konusu oldu. Milyonlarca memur zamlı maaşını almak için gün sayarken arama motorlarında araştırılan 'Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak 2024? Memura zam farkı ödenecek mi, hangi ay ödenecek?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:11
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ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | Memura zam farkı ödenecek mi, hangi ay ödenecek?

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2024? | Asgari ücretin net 17 bin 2 TL'ye çıkarılmasının ardından memur ve emeklilerin beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon farkına göre memurlara, refah payı hariç yüzde 49,25 oranında zam yapılacak. Peki Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak 2024? Memura zam farkı ödenecek mi, hangi ay ödenecek? İşte detaylar...

2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı memur maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak memurların, ilk maaş döneminde zamlı maaş almaları bekleniyor. Yani Ocak ayında yatırılacak olan memur maaşları zamlı olarak yatacak. Her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılan memurlara zamlı maaş ödenmesi için maaş zammının Resmi Gazete'de yayımlanark yürürlüğe girmesi gerekmektedir.

ENFLASYON FARKINA GÖRE 2024 MEMUR MAAŞLARI

2023 Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.000 TL olarak belirlenirken Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşları refah payı hariç yüzde 49,25 zamlandı.

Mevcut en düşük memur maaşı: 22.000 TL

Yüzde 49,25 zamlı en düşük memur maaşı: 32.960 TL

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