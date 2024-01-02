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USULSÜZ ÇAKAR VEYA SİREN KULLANMA CEZASI 2024 | Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası ne?

Yeni yılda sürücülere uygulanacak cezalar belli oldu. Usulsüz çakar veya siren kullanma trafik suçuna verilecek ceza tutarı açıklandı. Vatandaşlar cezalarla ilgili bilgileri arama motorlarında ve sosyal medyada araştırıyor. İşte 2024 Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 12:33 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 13:02
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USULSÜZ ÇAKAR VEYA SİREN KULLANMA CEZASI 2024 | Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası ne?

Trafikte suçta caydırıcılık amacıyla 2024 yılında trafik kurallarına uymayanlara verilecek cezalarda artışa gidildi. Neredeyse iki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası da merak konusu oldu. Peki, Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası ne kadar oldu? İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları listesi...

USULSÜZ ÇAKAR VEYA SİREN KULLANMA CEZASI NE KADAR?

2024 yılında neredeyse iki katına çıkan cezalar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle son dönemde birçok ihlalde kullanılan çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL olarak açıklandı.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

  • Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL
  • Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL
  • Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL
  • Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL
  • Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL
  • Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL
  • Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL
  • Takip mesafesine uymama cezası 691 TL
  • Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL
  • Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL
  • Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL
  • Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL
  • Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL
  • Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL
  • Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL
  • Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL
  • Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL
  • Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL
  • Aracı plakasız kullanma 8.167 TL
  • Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL
  • Drift atma cezası 32.234 TL
  • Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL
  • Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL
  • Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL
  • Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL
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