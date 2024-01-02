USULSÜZ ÇAKAR VEYA SİREN KULLANMA CEZASI 2024 | Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası ne?

Trafikte suçta caydırıcılık amacıyla 2024 yılında trafik kurallarına uymayanlara verilecek cezalarda artışa gidildi. Neredeyse iki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası da merak konusu oldu. Peki, Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası ne kadar oldu? İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları listesi...

USULSÜZ ÇAKAR VEYA SİREN KULLANMA CEZASI NE KADAR?

2024 yılında neredeyse iki katına çıkan cezalar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle son dönemde birçok ihlalde kullanılan çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL olarak açıklandı.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ