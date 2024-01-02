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e-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? | e-YDS başvuru tarihleri, nasıl başvurulur?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nda (e-YDS) 2024 yılının ilk oturumu için geri sayım devam ediyor. Sınava girecek adaylar, 'e-YDS başvuruları ne zaman başlıyor 2024? e-YDS başvuru tarihleri, nasıl başvurulur?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. e-YDS 2024'e dair tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:02 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:32
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e-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? | e-YDS başvuru tarihleri, nasıl başvurulur?

e-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS'ye katılmak isteyen adalar, başvuruların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na başvuru tarihleri, nasıl başvurulacağı ve detaylar adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ederken 2024 Ocak e-YDS'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2024 e-YDS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2024'te yapılacak ilk ÖSYM sınavı olan e-YDS'nin başvuruları 3 Ocak 2024 Çarşamba günü başlayacak. Başvurular, 11 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek.

2024 e-YDS NASIL BAŞVURULUR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca) ve sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. e-YDS başvuruları ÖSYM sınav takviminde açıklanmış olan 3 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak ve 11 Ocak Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

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Sınav başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi gerçekleştirilmektedir. Diğer sınavlardan farklı olarak e-YDS başvurularında belirli bir kontenjan bulunuyor. Bu nedenle başvurularda oldukça hızlı olmak elzemdir. Başvuruyu tamamlandıktan sonra ödeme işlemi ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "e-İşlemler" bölümünün "Ödemeler" alanından yapılabilir. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.

2024 e-YDS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2024'ün ilk YDS sınavı 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Sınav sonuçları da yine aynı gün açıklanacak.

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