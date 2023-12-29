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1 OCAK 2024 borsa açık mı? 1 Ocak'ta Borsa İstanbul (BIST) işlem görecek mi?

Yeni yıla sayılı günler kala 1 Ocak ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni yılın ilk günü olması sebebiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan 1 Ocak için, en çok araştırılan konulardan birisi ise '1 Ocak Borsa açık mı? 1 Ocak 2024 Borsa İstanbul (BIST) işlem görecek mi?' oldu. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 20:16 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 20:21
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1 OCAK 2024 borsa açık mı? 1 Ocak'ta Borsa İstanbul (BIST) işlem görecek mi?

1 OCAK 2024 BORSA AÇIK MI? | 2024 yılına sayılı günler kala yeni yıl heyecanı yaşayan milyonlarca vatandaş, 2024'ün ilk günü için araştırmalara başladı. Yılın ilk gününde hangi kurumların çalışıp hangilerinin kapalı olacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 1 Ocak Borsa açık mı? 1 Ocak 2024 Borsa İstanbul (BIST) işlem görecek mi? İşte detaylar...

1 OCAK 2024 BORSA İSTANBUL (BIST) İŞLEM GÖRECEK Mİ?

Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur. Bu nedende borsa 1 Ocak Pazartesi tam gün kapalı olacaktır. Borsa İstanbul, hizmetlerine ve işlem görmeye 2 Ocak Salı gününden itibaren başlayacaktır.

BIST HANGİ TARİHLERDE KAPALI OLACAK 2024?

  • 1 Ocak 2024, Pazartesi

    Yeni Yıl Tatili Kapalı

  • 9 Nisan 2024, Salı

    Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

  • 10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma

    Ramazan Bayramı Kapalı

  • 23 Nisan 2024, Salı

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

  • 1 Mayıs 2024, Çarşamba

    Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

  • 19 Mayıs 2024, Pazar

    Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

  • 15 Haziran 2024, Cumartesi

    Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

  • 16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba

    Kurban Bayramı Kapalı

  • 15 Temmuz 2024, Pazartesi

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

  • 30 Ağustos 2024, Cuma

    Zafer Bayramı Kapalı

  • 28 Ekim 2024, Pazartesi

    Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

  • 29 Ekim 2024, Salı

    Cumhuriyet Bayramı Kapalı

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