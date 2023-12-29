1 OCAK 2024 borsa açık mı? 1 Ocak'ta Borsa İstanbul (BIST) işlem görecek mi?

1 OCAK 2024 BORSA AÇIK MI? | 2024 yılına sayılı günler kala yeni yıl heyecanı yaşayan milyonlarca vatandaş, 2024'ün ilk günü için araştırmalara başladı. Yılın ilk gününde hangi kurumların çalışıp hangilerinin kapalı olacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 1 Ocak Borsa açık mı? 1 Ocak 2024 Borsa İstanbul (BIST) işlem görecek mi? İşte detaylar...
1 OCAK 2024 BORSA İSTANBUL (BIST) İŞLEM GÖRECEK Mİ?
Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur. Bu nedende borsa 1 Ocak Pazartesi tam gün kapalı olacaktır. Borsa İstanbul, hizmetlerine ve işlem görmeye 2 Ocak Salı gününden itibaren başlayacaktır.
BIST HANGİ TARİHLERDE KAPALI OLACAK 2024?
- 1 Ocak 2024, Pazartesi
Yeni Yıl Tatili Kapalı
- 9 Nisan 2024, Salı
Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
- 10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma
Ramazan Bayramı Kapalı
- 23 Nisan 2024, Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
- 1 Mayıs 2024, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
- 19 Mayıs 2024, Pazar
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
- 15 Haziran 2024, Cumartesi
Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
- 16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba
Kurban Bayramı Kapalı
- 15 Temmuz 2024, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
- 30 Ağustos 2024, Cuma
Zafer Bayramı Kapalı
- 28 Ekim 2024, Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
- 29 Ekim 2024, Salı
Cumhuriyet Bayramı Kapalı