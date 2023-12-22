Haberler Haberler GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ | Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ | Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)

Gaziosmanpaşa'da 22 Aralık Cuma günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 22 Aralık 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 12:31 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 13:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ | Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Gaziosmanpaşa'da bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İşte BEDAŞ Gaziosmanpaşa 22 Aralık Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., 561/1., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 22/12/2023 09:30:00 - 22/12/2023 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

DİĞER
Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası kim, Ferit mi Abidin mi? Meğer Pelin'in çocuğunun babası….
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr'ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti'deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel'li CHP hakkında bomba açıklamalar
Derbi öncesi flaş Kerem detayı!
G.Saray'a dünya yıldızı orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nefes Teknikleri Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Hızlandırılmış Excel Kursu ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Zaman Yönetimi Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 12:31
Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 12:20
Beşiktaş'ın Hatay maçında o isim kenarda olacak! Beşiktaş'ın Hatay maçında o isim kenarda olacak! 12:20
Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 12:18
Dzeko mu Icardi mi? Gözler golcülerde Dzeko mu Icardi mi? Gözler golcülerde 11:59
Başakşehir Trabzonspor deplasmanında! Başakşehir Trabzonspor deplasmanında! 11:57
Daha Eski
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 11:44
Derbi öncesi flaş Kerem detayı! Derbi öncesi flaş Kerem detayı! 11:29
Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? 11:28
F.Bahçe'nin yıldızı için sıraya girdiler! F.Bahçe'nin yıldızı için sıraya girdiler! 11:21
Al Nassr - Al Ittifaq maçı ne zaman? Al Nassr - Al Ittifaq maçı ne zaman? 10:52
Antetokounmpo'dan galibiyete 37 sayılık katkı! Antetokounmpo'dan galibiyete 37 sayılık katkı! 10:26