Haberler Haberler ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)

Zeytinburnu'nda 19 Aralık Salı günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Zeytinburnu elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 19 Aralık 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 16:41 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 17:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Zeytinburnu'nda bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İşte BEDAŞ Zeytinburnu 19 Aralık Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, HACI EMİN AĞA sk bölgelerinde 19/12/2023 20:00:00 - 19/12/2023 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Başkan resmen açıkladı! Muslera devri bitiyor mu?
Meral Akşener baltaları çıkardı savaş başladı: "Korkaklar" | CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonu itiraf etti
F.Bahçe'den stoper kararı!
G.Saray transferde gözünü karattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RTÜK 'ilke kararı' aldı!
Bilgisayar İşletmenliği Kursu Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)
Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)
Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enes Ünal'dan müjdeli haber! Enes Ünal'dan müjdeli haber! 16:31
Yusuf Şimşek ilk galibiyetini arıyor! Yusuf Şimşek ilk galibiyetini arıyor! 16:21
Uşakspor evinde Denizlispor ile yenişemedi! Uşakspor evinde Denizlispor ile yenişemedi! 16:20
F.Bahçe'nin Kayserispor kafilesi belli oldu! Dzeko... F.Bahçe'nin Kayserispor kafilesi belli oldu! Dzeko... 16:04
Sakaryaspor deplasmanda kazandı! Sakaryaspor deplasmanda kazandı! 16:01
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! 15:56
Daha Eski
Heidenheim - Freiburg maçı ne zaman? Heidenheim - Freiburg maçı ne zaman? 15:56
Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman? Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman? 15:54
Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer... Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer... 15:51
Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? 15:51
Eintracht Frankfurt - B.Mönchengladbach maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - B.Mönchengladbach maçı ne zaman? 15:49
Rosier için flaş transfer iddiası! Rosier için flaş transfer iddiası! 15:47