DOLAR FİYATLARI CANLI | Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? 16 Aralık 2023

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Aralık Cumartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 28,97 (Alış) - 28,99 (Satış)
EURO: 31,58 (Alış) - 31,67 (Satış)
STERLİN: 36,62 (Alış) - 37,80 (Satış)
1 DOLAR = 28,99 TL
👉16 Aralık Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.880,26₺
Gram altın satış: 1.880,55₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.150,00₺
Çeyrek altın satış: 3.204,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.301,00₺
Yarım altın satış: 6.409,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 12.582,00₺
Tam altın satış: 12.769,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.007,00₺
Cumhuriyet altını satış: 13.204,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış:12.931,00₺
Ata altın satış: 13.101,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Aralık Cumartesi günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.