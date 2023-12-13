Haberler Haberler SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)

SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)

Sarıyer'de 13 Aralık Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Sarıyer su kesintisi olan mahalleleri ve 13 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 15:21
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SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)

SARIYER SU KESİNTİSİ 13 ARALIK | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sarıyer'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 13 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Sarıyer 13 Aralık Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SARIYER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER:BALTALİMANI MAH, EMİRGAN MAH, RUMELİHİSARI MAH, İSTİNYE MAH

AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 13/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/12/2023 tarihinde saat 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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