ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ 13 ARALIK | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Arnavutköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 13 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Arnavutköy 13 Aralık Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...
ARNAVUTKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ETKİLENEN MAHALLELER: ADNAN MENDERES MAH., ANADOLU MAH., ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH., ATATÜRK MAH., BAKLALI MAH, BALABAN MAH, BOLLUCA MAH., BOYALIK MAH, DURUSU MAH, FATİH MAH., HACIMAŞLI MAH, HARAÇÇI MAH., HİCRET MAH., KARABURUN MAH, KARLIBAYIR MAH., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH, MAVİGÖL MAH., MEHMET AKİF ERSOY MAH., NENEHATUN MAH., SAZLIBOSNA MAH., TAYAKADIN MAH, TAŞOLUK MAH., TERKOS MAH., YAVUZ SELİM MAH., YENİKÖY MAH, YUNUS EMRE MAH., ÇİLİNGİR MAH., İMRAHOR MAH.
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 13/12/2023 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 13/12/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 13/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 13/12/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.