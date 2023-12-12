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YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2023? Yerli malı haftası ne zaman başlıyor, bitiyor?

Yerel üretim ve üreticileri vurgulayan, tüketicileri yerel ürünleri tercih etmeye teşvik eden bir etkinlik olan Yerli Malı Haftası, Türkiye'de Aralık ayında kutlanır. Bu dönemde okullarda ve çeşitli kurumlarda yerli malların sergilendiği ve tanıtıldığı etkinlikler düzenlenir. Peki Yerli Malı Haftası ne zaman 2023? Yerli malı haftası ne zaman başlıyor, bitiyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 09:56 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:01
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YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2023? Yerli malı haftası ne zaman başlıyor, bitiyor?

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2023? | Yerli malların önemi ve tüketilmesinin faydaları konusunda farkındalık yaratmanın amaçlandığı yerli Malı Haftası, 1923 yılından itibaren ülkemizde kutlanmaktadır. Temmeleri 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan ekonomik sıkıntılara dayanan Yerli Malı Haftası'nda, düzenlenen çeşitli etkinlik ve kermeslerle yerli tüketime teşvik esastır. Peki Yerli Malı Haftası ne zaman 2023? Yerli malı haftası ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte detaylar...

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Ülkemizde yerli malı haftası her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır. Bu haftada, yerli malların önemi ve tüketilmesinin faydaları konusunda farkındalık yaratmak amaçlanır.

Yerli Malı Haftası'nın temelleri, I. Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik darboğaza dayanmaktadır. Bu dönemde, ülke ekonomisinin güçlendirilmesi ve yabancı ülkelere para çıkışının azaltılması amacıyla yerli malların tüketilmesinin teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, 1923 yılında "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" adı altında bir haftalık kutlama düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Yerli Malı Haftası'nda, okullarda ve çeşitli kurumlarda yerli malların sergilendiği ve tanıtıldığı etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerde, yerli malların kalitesi, dayanıklılığı ve ekonomik avantajları vurgulanmaktadır. Ayrıca, yerli malları tüketmenin ülke ekonomisine katkısı konusunda öğrencilere ve vatandaşlara bilgi verilir.

Yerli Malı Haftası, Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve milli birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu hafta, yerli malların tüketilmesinin teşvik edilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

YERLİ MALI HAFTASINDA YAPILAN ETKİNLİKLER

Yerli Malı Haftası'nda yapılan bazı etkinlikler şunlardır:

👉Yerli malların sergilendiği ve tanıtıldığı fuarlar

👉Yerli malların tüketimini teşvik eden yarışmalar

👉Yerli malların üretimini ve tüketimini destekleyen kampanyalar

👉Yerli malların önemini anlatan şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları

👉Yerli Malı Haftası, Türkiye'nin her yerinde kutlanmaktadır. Bu haftada, okullarda, üniversitelerde, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda yerli malların tüketilmesine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

1. Dünya Savaşı sonrasında ülke ekonomisinin güçlendirilmesi ve yabancı ülkelere para çıkışının azaltılması amacıyla yerli malların tüketilmesinin teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. 12 Aralık 1929 tarihinde, dönemin başbakanı İsmet İnönü, TBMM'de yaptığı bir konuşmada, ulusal ekonominin önemini vurgulamış ve yerli malların tüketilmesini teşvik etmiştir. İnönü, konuşmasında şunları söylemiştir:

"Türkiye'nin kalkınması, milli ekonominin güçlendirilmesi için yerli malları tüketmek zorundayız. Yerli malları tüketmek, paramızın yurt içinde kalmasını ve milli ekonominin gelişmesini sağlayacaktır."

İnönü'nün konuşması, yerli malların tüketilmesine yönelik bir kampanyanın başlatılmasına öncülük etmiştir. Bu kampanya kapsamında, 12-18 Aralık tarihleri arasında "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" adı altında bir haftalık kutlama düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. İlk Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 1929 yılında kutlanmıştır. Bu haftada, okullarda ve çeşitli kurumlarda yerli malların sergilendiği ve tanıtıldığı etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde, yerli malların kalitesi, dayanıklılığı ve ekonomik avantajları vurgulanmaktadır. Ayrıca, yerli malları tüketmenin ülke ekonomisine katkısı konusunda öğrencilere ve vatandaşlara bilgi verilmiştir.

Yerli Malı Haftası, 1983 yılında "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" olarak değiştirilmiştir. Ancak, bu değişikliğin ardından da yerli malların tüketilmesine yönelik etkinlikler, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenmeye devam etmektedir. Yerli Malı Haftası, Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve milli birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu hafta, yerli malların tüketilmesinin teşvik edilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

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