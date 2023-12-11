ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK? | 2024 asgari ücret zammında ilk toplantı başladı!

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA | Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yanı sıra iç piyasaya etkileri sebebiyle tüm vatandaşları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı için sona gelindi. İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet kanadından temsilcileri bir araya getirerek zam pazarlığına başlıyor. Peki Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirecek. Saat 13.30'da başlayan toplantının bitiş saati bilinmezken en az 3 saat sürmesi beklenen görüşmelerde, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik sürecin resmi olarak başlamasıyla ilk rakamlar konuşulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

BAKAN IŞIKHAN'DANTOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Toplantının öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

👉İşçilerin geçim şartlarını göz önünde bulunduracağız. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız.

👉Komisyon ülkemizin ekonomik koşullarını da dikkate almakta.

👉2024'te hem işçi hem işvereni mutlu edecek bir düzenleme olacak.

👉'İşçi ve işveren kazanırsa Türkiye kazanır' anlayışındayız.

BU YIL BİR İLK YAŞANACAK

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek. Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

İŞVERENE DESTEK SÜRECEK Mİ?

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor. İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEME ADIMLARI

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2023 YILINDA YÜZDE 54 ARTI YÜZDE 30 ZAM YAPILDI

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Bu yılının ocak-haziran döneminde, yüzzde 54 zamla net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. 2023 Aralık ayında 5 bin 500 TL olarn asgari ücret, Ocak ayında yapılan yüzde 54 oranındaki zamla 8 bin 500 TL'ye çıkarılmış, ardından Temmuz'da yapılan ara zamla ise yüzde 30 yükselişle 11 bin 402 TL'ye ulaşmıştı.

2024 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) İl Başkanları Kurulu Toplantısı'nda vergi sisteminin yeniden ele alınarak, daha adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesinin önemsendiği belirtildi. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan asgair ücret zammı konusunda, şu açıklamalara yer verildi:

"Bütün çalışanların temsil edildiği adil bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu oluşturulmalıdır. Asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak, günün ekonomik koşullarına ve enflasyon verilerine göre hakkaniyetli bir yaklaşımla belirlenmesini talep ediyoruz. Ülkemizdeki vergi sisteminin yeniden ele alınarak, adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu açıdan ücretli çalışanların kazançlarının vergi dilimlerinin düşük kalması nedeniyle ellerine geçen net ücretlerinin azalmasının önüne geçecek bir vergi modelinin oluşturulmasını talep ediyoruz. 696 Sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadroya alınma talebini yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, ilk kez asgari ücret konusunda rakam söylemediklerini belirterek, "Dolayısıyla biz asgari ücrette artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz" dedi.

2024 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirterek, "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor." dedi. Asgari ücreti belirlemek üzere temmuzda olduğu gibi hızlı şekilde taraflarla bir araya geleceklerini ifade eden Bakan Işıkhan, "Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizinle paylaşacağız." diye konuştu.

Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında asgari ücret görüşmelerinin çabuk bitirilmesi için çaba gösterilmişti. Bu görüşmelerde de ay sonuna kalmadan sonuç açıklanır mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti: "Komisyonun çalışmasına bağlı. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak.

Süreci, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek." Enflasyon karşısında çalışanların alım gücü kaybına uğramaması için asgari ücretin 17 bin 500 liraya denk gelecek şekilde yüzde 53,5 artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler sorulan Işıkhan, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız." yanıtını verdi.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl asgari ücret, 20 Aralık 2022 Salı günü yapılan üçüncü ve son toplantının ardından, 22 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Brüt 11 bin 759 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücrete 2023 yılı için yüzde 54,5 oranında zam yapıldı. Ocak ayında yapılan %54,5'lik zammın ardından yeniden düzenleme ile asgari ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olarak brüt 15 b,n 762 lira, net ise 11 b,n 402 lira olarak belirlendi. Böylece, 2023 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

2023 yılı için yapılacak zammı belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene ilk toplantısını 7 Aralık'ta gerçekleştirmiş ve yeni asgari ücret 22 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu sene ise, 2024 yılı için ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısının 11 Aralık tarihinde yapılacağı duyuruldu. Ancak 2024 asgari ücretin tam olarak ne zaman belli olacağı bilinmiyor.