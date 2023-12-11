Haberler Haberler 12 ARALIK MERKÜR RETROSU | Merkür retrosu nedir, ne zaman bitecek? TOPARLANMA ZAMANI!

12 ARALIK MERKÜR RETROSU | Merkür retrosu nedir, ne zaman bitecek? TOPARLANMA ZAMANI!

Astrolojiseverlerin yakından takip ettiği Merkür retrosu 12 Aralık itibarıyla başladı. Retro zamanları iletişimin yavaşladığı ve yeni anlaşmaların yapılmaması gerektiği bir zaman dilimini ifade eder. Dolayısıyla özellikle astrolojiyi yakından takip edenler için Merkür retrosu tarihleri oldukça önemlidir. Peki, yılın son Merkür Retrosu ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Astrolojiye yeni başlayanlar için ise Merkür retrosu nedir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 02:01 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 02:01
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12 ARALIK MERKÜR RETROSU | Merkür retrosu nedir, ne zaman bitecek? TOPARLANMA ZAMANI!

Herkes yerini aldıysa yılın son Merkür retrosu başlıyor! Astrolojiyi yakından takip edenler Merkür retrosu zamanlarında yapılmaması gerekenleri çok iyi bilirler. Retro demek iletişim ağlarının yavaşlaması demektir. Yeni anlaşmalara ve sözleşmelere imza atılmaz. Merkür retrosu ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı ise bu sebeple sıklıkla araştırılıyor.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi anlamına gelir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi olarak tanımlanır.

  • Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çeşitli belirtiler gösterebilir. Bunlar, çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar.
  • Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması önerilir.
  • Merkür retrosu, adından da anlaşılacağı üzere, gerilemelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.
  • Retroda, planlanan seyahatler ve alınacak yeni kararlar konusunda da dikkatli olunması göz önünde bulundurulmalıdır.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

12 Aralık 2023 Salı günü başlayan Merkür retrosu 3 Ocak 2024 Çarşamba günü sona erecek.

Oğlak burcunda gerçekleşen Merkür retrosu boyunca her türlü iletişimde aksaklıklar meydana gelebilir. Para hesaplarında yanlışlıklar yapılabilir ve elektronik aletler bozulabilir. Yeni başlayan ilişkiler ne yazık ki uzun soluklu olmayabilir.

Dolayısıyla retro boyunca sakin kalmak ve yarım kalan işleri tamamlamayı öncelik haline getirmek oldukça önemlidir. Yeni bir şeye başlamaktansa toparlanma zamanı olarak bu süreyi geçirmek en uygun davranış olacaktır.

Ayrıca araçla yola çıkacak kişiler de yolculuk boyunca dikkatli olmalıdırlar. 3 Ocak'a kadar sabır diliyoruz...

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