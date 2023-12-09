İlyas Yalçıntaş'ın hastalığı Ramsay Hunt nedir, belirtileri nelerdir? HUNT SENDROMU tedavisi | JUSTIN BIEBER'da da görülmüştü...

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş Ramsay Hunt sendromu hastalığına yakalandığını açıkladı. Hastalık, adını Justin Bieber'dan sonra duyurmuştu. Ramsay hunt sendromu, zona ve yüz felcine az da olsa benzerlik göstermektedir. Peki Ramsay Hunt sendromu neden olur, tedavisi var mı? Ramsay Hunt hastalığı belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu, zona ve yüz felcine az da olsa benzerlik göstermektedir. Fakat suçiçeği hastalığına ve zona hastalığını da etkileyen, herpes simpleks virüs kategorisinde bulunan varicella-zoster adlı virüs, Ramsay hunt hastalığında kendini kulağın içinde yüksek bir ağrı ile göstermektedir. Bu şekilde mikrop ilk önce kulakta belirti gösteriyor. Genellikle bu hastalık, 30-50 yaş arasında görülmektedir. Bu mikrop kilit olan sinir hücrelerini, bilhassa da de yüzde bulunan sinir hücrelerini etkilemektedir. Bundan dolayı yüz felci gibi belirtiler gözlemlenmektedir. Özellikle kulağın etrafında yada kulak içinde meydana gelir. Kulakta ağrı, devamlı kulak çınlaması, kişinin başının sürekli dönmesi ve şiddetli derece de ağrıması, bilhassa duyusal kayıplara neden olmaktadır.

RAMSAY HUNT HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ramsay hunt sendromunda kişi, suratının felç olmuş kısmında bulunan gözünü, kapatmakta zorlanır, kişinin ağız ve gözleri kurumaya başlar. Ağız tadı bozulabilir. Kişi ağız kısmını hareket ettirmekte de güçlük çekebilir. Örneğin, sıvı tüketir fakat ağzında tutmaz, dökülür ve katı besin bile tüketemez. belirtilerinden bazıları şu şekildedir;

Aşırı halsizlik ve yorgunluk.

Kişinin kulağında ağrı oluşması

Mide bulantısı, ciltte pul pul dökülme, işitsel bozukluk

Tat almada farklılıklar ya da tat almada azalma

Yüz bölgesinde kayma veya buna benzeyen problemler

Bu semptomlardan bir tanesinin veya tümünün meydana gelmesi durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana gitmek gerekebilir. Hastalara zamanında müdahale edilmezse, yüzde oluşan bu felç durumu kalıcı olabilmektedir.

RAMSAY HUNT SENDROMU HASTALIĞI TEDAVİSİ

Ramsay hunt sendromu için en ideal tedavi yöntemleri, virüs mikrobuna iyi gelen ilaçlar olabilir. Ayrıca, hastada gözlemlenen kişisel belirtilere göre, kişiye özel bir tedavi yöntemi uygulanabilir. İltihap önleyici ilaçlar ya da nöbet geçirmeyi engelleyen ilaçlar, ramsay hunt sendromunda oluşan mevcut ağrıyı minimum seviyeye indirmeye yardımcı olabilir. Bazı ilaçlar ise mide bulantısı ya da baş dönmesi gibi vertigo rahatsızlığına benzeyen belirtilerin azalmasına katkı sağlayabilir. Göz damlatılan damlalar ya da benzeri sıvı maddeler kornea zedelenmesini engellemeye yardımcı olabilir.