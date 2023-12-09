İSTANBUL 9 ARALIK İPTAL SEFERLER | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL 9 ARALIK İPTAL SEFERLER | İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları, son yağışlarla birlikte düşüşe geçerken zaman zaman etkili olan fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara sebep oluyor. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyururken 9 Aralık Cumartesi günü iptal olan seferleri sizler için derledik.

9 ARALIK BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER🚢

🚢08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

🚢10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

🚢12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

🚢16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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9 ARALIK İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER⚓

⚓Kadıköy-Bandırma 12:00 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 12:00 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 12:00 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 18:00 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 18:15 Deniz Otobüsü

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9 ARALIK ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER⛵

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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