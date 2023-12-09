BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (9 Aralık 2023)

9 ARALIK 2023 BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 9 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Başakşehir 9 Aralık Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAŞAKŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: BAHÇEŞEHİR 1.KISIM MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 09/12/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 09/12/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.