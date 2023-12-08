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METEOROLOJİ O İLLERİ TEK TEK UYARDI: Çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacak! (8 Aralık hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Aralık Cuma günü yurt genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağını aktardı. Marmara ve Kuzey Ege'de yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da beklenirken Akdeniz'de ise yağışlar 'şiddetli' olarak nitelendirildi. Dere taşması, su ve sel baskınları gibi afetlere karşı vatandaşlar uyarılırken mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğinin de altı çizildi. İşte 8 Aralık Cuma hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 09:51 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 10:11
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METEOROLOJİ O İLLERİ TEK TEK UYARDI: Çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacak! (8 Aralık hava durumu)

YURT GENELİNDE KUVVETLİ SAĞANAK | Meteoroloji uzmanları, 8 Aralık Cuma günü ülke genelinde (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağış görüleceğini kaydetti. Akdeniz kıyıları için 'şiddetli yağış' uyarısı yapılırken yağışların, Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 8 Aralık Cuma hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

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Bugün Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı kod verilen iller: Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Yalova.

Turuncu kod verilen iller: Adana, Mersin, Antalya.

İSTANBUL HAVA DURUMU 8 ARALIK

İstanbul'da bugün gece saatlerinden itibaren yeniden etkili olan yağış, gün boyu sürecek. Megakentte hissedilen sıcaklığın en yüksek 8 dereceye ulaşması beklenirken rüzgarın hızının ise gün içinde, saatte 60 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. İstanbul'da yağış hafta sonu da devam edecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

☔8 Aralık Cuma: Kuvvetli Yağmurlu 7°C

🌂9 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 8°C

☁10 Aralık Pazar: Çok Bulutlu 7°C

☔11 Aralık Pazartesi: Sağanak Yağışlı 8°C

⛈12 Aralık Salı: Çok Bulutlu 11°C

HAVA DURUMU 8 ARALIK CUMA

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

  • BURSA °C, 11°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 6°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu anla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

  • İSTANBUL °C, 8°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • KOCAELİ °C, 11°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde(Kuzey Ege kıyıları ve Denizli hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyinde kuzey yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 12°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • DENİZLİ °C, 16°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • İZMİR °C, 15°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • MUĞLA °C, 12°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, Mersin ve Adana'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 17°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANTALYA °C, 18°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.

  • BURDUR °C, 11°C

    Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • MERSİN °C, 18°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • ÇANKIRI °C, 9°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR °C, 9°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • KONYA °C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

  • BOLU °C, 11°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • DÜZCE °C, 13°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • KASTAMONU °C, 9°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 14°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • RİZE °C, 18°C

    Çok bulutlu

  • SAMSUN °C, 18°C

    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

  • TOKAT °C, 14°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • TRABZON °C, 19°C

    Çok bulutlu, öğle saatlerinden aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri haric aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 4°C

    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

  • HAKKÂRİ °C, 7°C

    Çok bulutlu

  • MALATYA °C, 9°C

    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • VAN °C, 10°C

    Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 11°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • GAZİANTEP °C, 13°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • MARDİN °C, 11°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • SİİRT °C, 12°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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