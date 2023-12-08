Haberler Haberler İSTANBUL 8 ARALIK İPTAL SEFERLER | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL 8 ARALIK İPTAL SEFERLER | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul'da sıcaklığın mevsim normallerine gerilemesiyle birlikte megakenti sağanak yağış ve fırtına esir aldı. Günlerdir süren olumsuz hava koşullarının ardından 8 Aralık Cuma günü Meteoroloji, kentte yağışın ara vereceği bilgisini duyurdu. Tedbir amaçlı bazı seferler iptal edildi. İşte 8 Aralık Cuma İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 07:48 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 08:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL 8 ARALIK İPTAL SEFERLER | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL 8 ARALIK İPTAL SEFERLER | İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları, son yağışlarla birlikte düşüşe geçerken zaman zaman etkili olan fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara sebep oluyor. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyururken 8 Aralık Cuma günü iptal olan seferleri sizler için derledik.

8 ARALIK BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER🚢

🚢07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

🚢10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢13:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

🚢15:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

🚢16:45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢17:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢19:15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

BUDO İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

8 ARALIK İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

Kadıköy-Bursa 07:05 - 07:30 Deniz Otobüsü

⚓Bandırma-Kadıköy 07:45 - 10:25 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 12:00 - 13:55 Deniz Otobüsü

⚓Kadıköy-Bandırma 12:00 - 12:30 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 17:15 - 17:35 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 18:00 - 19:55 Deniz Otobüsü

İDO İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

8 ARALIK ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda, henüz iptal edilen sefer olmadığı bilgisine yer verildi. Konuya ilişkin açıklamanın güncellenmesi ve seferlerin iptal olması halinde haberimiz güncellenecektir.

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Galatasaray tarihinin en iyi yabancı 11'i belli oldu! 100 bin oy sonrası ortaya çıkan kadro...
KKTC'de Yahudi istilasına karşı harekete geçildi! Yasal düzenlemeler yolda
Buruk'tan şaşırtan karar! İşte A. Demirspor maçı 11'i
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! Resmi açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KUZEY BORU HALKA ARZI NE ZAMAN? | KBORU halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
İstanbul barajlarda son durum 8 Aralık 2023
CUMA HUTBESİ DİYANET | 🤲 8 Aralık Cuma hutbesi DİNLE, konusu, PDF İNDİR
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham evinde kayıp! Tottenham evinde kayıp! 01:30
Tottenham evinde kayıp! Tottenham evinde kayıp! 01:08
Rize'den gol şov Rize'den gol şov 00:55
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 00:53
Efes’i Larkin sırtladı: 97-89 Efes’i Larkin sırtladı: 97-89 00:52
Atina'da dev buluşma Atina'da dev buluşma 00:51
Daha Eski
Everton Newcastle'ı devirdi! Everton Newcastle'ı devirdi! 00:40
Everton Newcastle'ı devirdi! Everton Newcastle'ı devirdi! 00:35
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! M. City'nin yıldızı... G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! M. City'nin yıldızı... 00:05
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'ye Werner müjdesi! Resmi açıklama geldi 00:05
Başakşehir turu kaptı! Başakşehir turu kaptı! 00:05
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... 00:05