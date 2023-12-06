METEOROLOJİ 21 İLDE ALARM VERDİ: Kuvvetli sağanak geri dönüyor (6 Aralık hava durumu)

METEOROLOJİ 21 İLDE ALARM VERDİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık Çarşamba tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını aktardı. 22 ilde verilen kuvvetli yağış uyarısının yanı sıra Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görülebileceği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Aralık hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

21 İLDE SAĞANAK ALARMI

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı kod verilen iller: Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muğla, Tunceli, Van, , Şırnak, Ardahan.

Turuncu kod verilen iller: Bingöl, Diyarbakır, Muş, Siirt, Batman.

İSTANBUL HAVA DURUMU 6 ARALIK

Güne parçalı bulutlu havayla başlayan İstanbullular'ı öğle saatlerinde yağış bekliyor. Sıcaklığın gün içinde en yüksek 13 dereceye çıkması beklenen megakentte rüzgarın hızı ise saatte 31 kilometreye kadar yükselecek. Bugün hafif sağabak şeklinde görülecek yağışın yarın etkisini artırması ve hafta boyu devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

☔6 Aralık Çarşamba: Sağanak Yağışlı 14°C

⛈7 Aralık Perşembe: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 13°C

☔8 Aralık Cuma: Kuvvetli Yağmurlu 10°C

🌂9 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 7°C

☁10 Aralık Pazar: Yağmurlu 9°C

6 ARALIK HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güneybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, batısının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EDİRNE °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak

EGE BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 17°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 12°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR °C, 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MERSİN °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rize ve Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Malatya, Van ve Iğdır dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli, Bingöl ve Muş çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HAKKÂRİ °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MALATYA °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.