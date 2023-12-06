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Kabine toplantısı ne zaman? Ana gündem 2024 asgari ücret zammı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. En önemli gündem maddesi ekonomi olan Kabine'de 2024 yılında asgari ücrete uygulanacak zam oranı olacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Ankara - Atina hattındaki son durumun değerlendirmesinin de yapılacağı öğrenilen Kabine Toplantısının tarihini ve tüm gündem maddelerini haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 12:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 12:41
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Kabine toplantısı ne zaman? Ana gündem 2024 asgari ücret zammı

Milyonlarca vatandaşıetkileyen asgari ücret zammı için geri sayım devam ederken Kabine, Beştepe'de asgari ücret gündemiyle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda Gazze'de insan haklarının ihlalinden Ankara - Atina hattına kadar birçok konu masaya yatırılacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman? İşte ana gündem maddeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, 6 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Kabine'de ana gündem maddesi asgari ücret olurken Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları da ele alınacak.

Kabine toplantısının ana gündeminde ise enflasyonla mücadele olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

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