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İSTANBUL 29 KASIM VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Kasım Çarşamba günü sarı kodlu uyarı verildi. Megakentte günün ilk saatlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışla birlikte rüzgarın hızının ise saatte 80 km'ye kadar çıkabileceği belirtildi. Duyuruların ardından Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri iptal edilirken vatandaşlar, arama motorlarında 29 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferleri sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 07:50
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İSTANBUL 29 KASIM VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL 29 KASIM VAPUR SEFERLERİ İPTAL | İstanbul'da olumsuz hava koşulları yeniden etkili oluyor. Günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklenen megakentte sarı kodlu uyarı verildi. Çatı uçması, ağaç düşmesi ve soba zehirlenmelerinin yanı sıra sel ve su baskınlarına karşı da vatandaşlar uyarılırken deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyururken 29 Kasım Çarşamba günü iptal olan seferleri sizler için derledik.

29 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi; "Değerli yolcularımız, İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız."

Bu kapsamda, İstanbul'da ikinci bir duyuruya kadar şehir hatları seferleri yapılmayacak.

29 KASIM BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER🚢

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

29 KASIM İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

⚓Yalova-Pendik 07:00 - 07:45 Hızlı Arabalı Vapur

Kadıköy-Bursa 07:05 - 07:30 Deniz Otobüsü

⚓Yalova-Yenikapı 07:15 - 08:40 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Bursa-Kadıköy 07:30 - 08:05 Deniz Otobüsü

⚓Bandırma-Kadıköy 07:45 - 10:25 Deniz Otobüsü

⚓Yenikapı-Yalova 07:45 - 09:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Pendik-Yalova 08:00 - 08:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Bursa-Kabataş 12:00 - 13:55 Deniz Otobüsü

⚓Kadıköy-Bursa 12:35 - 13:00 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 15:30 - 17:25 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 17:15 - 17:35 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 18:00 - 19:55 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 18:30 - 20:25 Deniz Otobüsü

⚓Kadıköy-Bursa 18:35 - 19:00 Deniz Otobüsü

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