ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? İşte toplantıda konuşulacak rakamlar

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024 | Yaklaşık 3,5 milyon vatandaşı doğrudan ve diğer tüm yurttaşları ise dolaylı yollardan etkileyen asgari ücrette 2024 zammı için görüşmeler başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi açıklanırken enflasyon farkı ve refah payı da göze alınarak hesaplamalar yeniden yapıldı. İşte masaya yatırılacak rakamlar...

İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıkladı. Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Bu yıl asgari ücret artışının enflasyonun üstünde gerçekleştiğini, reel olarak asgari ücreti koruyucu çok ciddi tedbirler alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapılan artışlara ek olarak, geçen yıl tarihi bir adım attıklarını ve asgari ücrete kadar tüm ücretlerde vergi muafiyeti getirdiklerinin altını çizdi. Yeni asgari ücret için müzakere sürecinin üçlü şekilde yürütüldüğünü bildirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yani sadece kamunun bu konuda perspektifini paylaşması yeterli değil elbette. İşin kamu, işçi ve işveren tarafı var. Sosyal diyalog dediğimiz bir mekanizmayla bütün şartlar belirleniyor. Sosyal diyalog mekanizmaları çalışmadan önce yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Görüşmeler başlayacak, aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak. Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü devam ettirme, istihdamı devam ettirme gibi beklentileri olacaktır. Kamu kesimi de bu dengeyi gözetecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üçlü mekanizmanın, diyalog mekanizmasının işleyişini gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur."

TÜRK - İŞ VE TİSK MASADA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk günlerinde toplanacak. Komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ bu yıl 5 kişilik heyete 4 asgari ücretli işçi verecek. TÜRK-İŞ heyetinde sadece, heyete başkanlık edecek üye sendikacı olacak. Komisyonda işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyonda TİSK ve kamu adına da beşer kişilik üye görev yapacak.

BİR YILDA YÜZDE 107 ZAM

Asgari ücret 2016'dan beri yıllık olarak belirleniyor. Ancak, asgari ücretli çalışanları enflasyona ezdirmemek adına son iki yıldır temmuz ayında ara zam yapıldı. 2022 yılı ocak ayında 5.004 TL olan brüt asgari ücret temmuz ayında 6.471 liraya yükseltildi. Bu yılın ocak ayında ise geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış yapılarak 10.008 TL oldu. Temmuz ayında ise asgari ücret 13.414,50 TL'ye çıktı. Böylece ocak ayına göre yüzde 34, geçen yılın temmuz ayına göre de yüzde 107 oranında artış oldu.

Euro bazında brüt asgari ücret 2022 ocak ayında 328.49, temmuzda 373.57, bu yılın ocak ayında 501.28, temmuz ayında ise 473.69 oldu. Brüt asgari ücret ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53, temmuz ayına göre yüzde 34 oranında artış kaydetti. Temmuz ayında yapılan ara zamma rağmen seçim sonrası kurdaki hızlı artış dolayısıyla brüt asgari ücret Euro bazında ocak ayına göre temmuzda yüzde 5.5 oranında azalırken, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 27 oranında arttı.

HÜKÜMETİN ZAM TAKVİMİ

Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek.

6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak.

Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

2023 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?

2023 yılına girerken belirlenen 2023 asgari ücret zammı için kurulan komisyon, ilk toplantısını 7 Aralık 2022 tarihinde yaptı. 7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için geçtiğimiz sene yapılan toplantıların tarihleri şöyleydi:

💥1. TOPLANTI: 7 Aralık 2022

💥2. TOPLANTI: 14 Aralık 2022

💥3. TOPLANTI: 20 Aralık 2022

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2023 yılının asgari ücret tutarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü. 20 Aralık'ta yapılan son toplantının ardından asgari ücret, 22 Aralık 2022 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

2023'TE ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

2023 yılının Ocak ayında net 8 bin 500 TL olarak açıklanan asgari ücrete, 2022 yılına göre yüzde 54.5 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında ise yeniden güncellenen asgari ücret 11 bin 402 TL'ye çıkarıldı. Ara zamla yüzde 34 oranında artırılan asgari ücret 2023 yılında, geçen yıla göre toplam yüzde 107 oranında artmış oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, "Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 3 ANA MADDE

Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak:

📌6 aylık enflasyon rakamları

📌Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları

📌Memur zam oranı

ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOSU NETLEŞİYOR

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41,

Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41,

4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,08,

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.

Ocak 2023'te asgari ücret net 5500 TL'den yüzde 54,54'lük artışla 8.500 TL'ye yükseldi. Ardından Temmuz döneminde Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı ve parolasıyla asgari ücret yeni bir zam daha alarak net 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret için kümülatif (toplam) artış enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 107'yi aşmış oldu.

ASGARİ ÜCRET OCAK 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak:

6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 17.438,2 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.441,34 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 174,38 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.615,72 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 14.822,48 ₺

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.108,9 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.535,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 181,08 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.716,32 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.392,57 ₺

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780,3 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺