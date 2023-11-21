EPIC GAMES BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR! | Epic Games Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

Türkiye'de en çok kullanılan oyun dağıtım platformu Epic Games, oyunseverleri mutlu edecek indirimlerle geliyor. Steam'in dolar kuruna geçmesiyle birçok kullanıcı Epic Games'e geçiş yaptı. Epic Games, tüm dünyada alışveriş indirimlerinin yaşandığı Black Friday için büyük indirimlerle oyunseverlerin karşısına çıkacak.

EPIC GAMES BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Epic Games 2023 Black Friday indirimleri 21 Kasım'da TSİ 19.00'da başlayacak ve 28 Kasım'a kadar bir hafta boyunca devam edecek. Black Friday sayfasına göre 199,99 TL ve üzeri satın alımlarda ödeme aşamasında %33 indirim uygulanacak. Teklif 28 Kasım 2023 TSİ 19.00'da sona erecek.