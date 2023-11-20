KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI | Kıyı Emniyeti 95 personel alımı başvuru ekranı

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, personel alımı yapacak. Yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere 95 personel alınacağı, başvuru koşulları, kontenjan bilgileri gibi detaylar paylaşıldı. Peki, Kıyı Emniyeti personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kıyı Emniyeti 95 personel alım başvuru koşulları neler? İşte detaylar...

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde alınacak. İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Bu kapsamda, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı gerçekleştirilecek.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI