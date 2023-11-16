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BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | Yağmurlar barajları dolduruyor! - 16 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı

16 Kasım 2023 Perşembe günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 20'nin altında seyretmeye devam ediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 17,28 ölçüldü. İşte 16 Kasım 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 07:50
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BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | Yağmurlar barajları dolduruyor! - 16 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı

BARAJ DOLULUK ORANI 16 KASIM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini altı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,53 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 35,73 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 16 Kasım 2023 Perşembe günü yüzde 17,28 olarak ölçüldü.

💦15 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

14 Kasım Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 17,28 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 16 Kasım'da ise doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %35,73

🚿 Darlık Barajı: %27,14

🚿 Elmalı Barajı: %20,1

🚿 Terkos Barajı: %8,74

🚿 Alibey Barajı: %18,45

🚿 Büyükçekmece Barajı: %5,15

🚿 Sazlıdere Barajı: %3,31

🚿 Istrancalar Barajı: %16,69

🚿 Kazandere Barajı: %6,54

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,53

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