Haberler Haberler CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 15 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 15 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 15 Kasım Çarşamba 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 14:28 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 14:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 15 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Kasım Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 28,66 (Alış) - 28,67 (Satış)

EURO: 31,13 (Alış) - 31,14 (Satış)

STERLİN: 35,61 (Alış) - 35,79 (Satış)

1 DOLAR = 28,66 TL

👉15 Kasım Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.818,69₺

Gram altın satış: 1.818,96₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.020,00₺

Çeyrek altın satış: 3.050,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.058,00₺

Yarım altın satış: 6.100,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.078,00₺

Tam altın satış: 12.149,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.331,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.517,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.394,00₺

Ata altın satış: 12.470,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Kasım Çarşamba günü saat 14.27 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
SON DAKİKA || Ah Zaniolo! Galatasaray'da hayal kırıklığının adı: "Tete - Ziyech"
Başkan Erdoğan Gazze için ses yükseltti: İsrail terör devletidir | Netanyahu ecelin geliyor | Olay haçlı-hilal meselesidir
Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı
Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (15 Kasım Çarşamba)
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR? | Türk Devletleri Teşkilatı neden kuruldu, ne işe yarar, üye ülkeler hangileri?
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bilic'ten flaş Beşiktaş sözleri! Bilic'ten flaş Beşiktaş sözleri! 14:29
Belçika - Sırbistan maçı ne zaman? Belçika - Sırbistan maçı ne zaman? 14:02
Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman? Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman? 13:43
Beşilktaş'ta transfer harekatı! Beşilktaş'ta transfer harekatı! 13:34
Manchester City Premier Lig rekoru kırdı! Manchester City Premier Lig rekoru kırdı! 13:25
Arat: Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bıraksınlar! Arat: Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bıraksınlar! 13:12
Daha Eski
NBA'de Oosterwolde vakası! NBA'de Oosterwolde vakası! 13:06
Geleceğin yıldızını Fenerbahçe kaptı! Geleceğin yıldızını Fenerbahçe kaptı! 13:06
Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor! Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor! 12:57
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 12:47
Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı 12:04
Euroleague'de 9. hafta heyecanı! Euroleague'de 9. hafta heyecanı! 11:57