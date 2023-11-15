CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 15 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Kasım Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,66 (Alış) - 28,67 (Satış)

EURO: 31,13 (Alış) - 31,14 (Satış)

STERLİN: 35,61 (Alış) - 35,79 (Satış)

1 DOLAR = 28,66 TL

👉15 Kasım Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.818,69₺

Gram altın satış: 1.818,96₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.020,00₺

Çeyrek altın satış: 3.050,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.058,00₺

Yarım altın satış: 6.100,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.078,00₺

Tam altın satış: 12.149,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.331,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.517,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.394,00₺

Ata altın satış: 12.470,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Kasım Çarşamba günü saat 14.27 itibarıyla alınmıştır.