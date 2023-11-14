Haberler Haberler ŞOK'TA BU HAFTA 15 KASIM | Evinizin ihtiyacı tüm ürünler ŞOK'ta!

ŞOK'TA BU HAFTA 15 KASIM | Evinizin ihtiyacı tüm ürünler ŞOK'ta!

ŞOK'ta bu haftanın kataloğu başlığıyla 15 - 21 Kasım tarihli indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Koltuktan sandalyeye oyun bilgisayarından çalışma masasına, deterjandan gıda malzemelerine evinizin ihtiyacı olan her şey ŞOK marketlerde sizleri bekliyor. Üstelik alışverişinizde peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunan ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünleri kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:20
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