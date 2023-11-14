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SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı 3. Dönem atama sonucu asil ve yedekler

Sağlık Bakanlığı'nın 3. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası çekildi. Binlerce sağlık personelinin beklediği kura çekilişi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi Youtube kanalından canlı olarak yayımlanırken kura sonuçlarını merak eden sağlık personelleri ve adaylar, arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama sonuçları 2023, Sağlık Bakanlığı 3. Dönem atama sonucu asil ve yedekler' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 13:50
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SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı 3. Dönem atama sonucu asil ve yedekler

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası tamamlandı. 14 Kasım Salı günü saat 10.00'da başlayan kura çekilişi, bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayımlandı. Sonuçları merak eden sağlık personelleri ve adaylar arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama sonuçları 2023, Sağlık Bakanlığı 3. Dönem atama sonucu asil ve yedekler' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA SONUCU ASİLLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA SONUCU YEDEK LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Kura çekilişi 14.11.2023 tarihinde saat 10.00 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişi bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayımlandığından kuraya katılımcı alınmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA SONUCU İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ATANAN KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde

kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler, bu belge yerine e-devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri "Hitap Hizmet Dökümü" belgesi).

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

ATAMAYA ESAS EVRAKLARIN SON GELİŞ TARİHİ

24 Kasım 2023 Cuma günü saat 18.00'e kadar tüm belgeler teslim edilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.

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