GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 KASIM | Birileri kavga çıkarmak istiyor, siz onlara uymayın!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 KASIM | Ay, Akrep burcundaki hareketlerine devam ederken yeni haftaya gergin bir giriş yapmanız normal. İş yerinizde veya günün büyük bölümünü geçirdiğiniz yer her neresiyse o alanda ikili münakaşalara girmekten sakının. Bu hafta yapacağınız kavgaların sonucu ağır olacaktır. Bazı insanlara laf anlatmaya çalışmak yerine sahte bir gülümsemeyle gözlerinin içine bakıp oradan uzaklaşın. Bu şekilde hem onları çıldırtacak hem de siz sakin kalacaksınız. İşte 13 Kasım Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Bu hafta beklenmedik şekilde bir araya gelen sevinçli haberlerle karşılaşabilirsin.

Uzun vadeli hedeflerinde başarı ve tanıma yönelik olumlu gelişmeler yaşanıyor.

İçsel hırsların devam ediyor, ancak hayatındaki belirli bir kişi seni hayal kırıklığına uğratabilir.

Gerçekleri kabullenmeye izin ver, çünkü bu seni özgürleştirecek.

BOĞA BURCU ♉

Amacına ulaşmak, genişleme yolunda küçük görevlere bağlılık gerektirir.

Kutsal amacını zaten yerine getiriyor olabilirsin, bu yolda büyüdüğünü fark et.

İçsel şeytanlarla yüzleş, mutluluğunu sabote etme nedenlerini düşün.

Profesyonel konularda odaklı ol, gelecekteki hedeflerine nasıl ulaşabileceğini düşün.

İKİZLER BURCU ♊

Gerçeği görmek yerine pembe gözlükleri takmaktan vazgeç.

İçsel şeytanlarla yüzleş, mutluluğunu kendi elinle engelliyorsan düşün.

Sevgiye layık olduğunu unutma, profesyonel hayatta tek odaklı olmayı düşün.

Daha fazla odaklanarak ve tek bir hedefe yönelerek profesyonel başarı elde et.

YENGEÇ BURCU ♋

Dileklerinin gerçekleşme şansı var, anın tadını çıkar ve niyetin net olsun.

Haftanın başında karşılaştığın seçimlerde kalbinle bağlantı kur.

Bu dönemde çıkabilecek zorluklara karşı kalbinin sesini dinle.

İstediğin yönde ilerlemen için net ol, geçmişten gelen enerjileri bırak.

ASLAN BURCU ♌

Eski enerjileri temizleyerek yeni bolluğa yer aç.

Geçmişe ait nesnelerden ve enerjilerden kurtul, gelecekteki büyümene yer aç.

Temizlik ve atma süreciyle hayatındaki yeni büyüme için alan yarat.

Şu anki enerjiyle bütünleşerek, gelecekteki hedeflerine odaklan.

BAŞAK BURCU ♍

Mükemmeliyetçi beklentilerden vazgeç, anın tadını çıkar.

Şeytanın sesini durdur, karmaşada düzeni ve düzenin içindeki karmaşığı gör.

Zorluklar geçici, bu dönemi tanı ve kabul et.

Şu anki sürecin, büyümeni destekleyen geçici bir aşama olduğunu hatırla.

TERAZİ BURCU ♎

Sahip olduğunlara odaklan, bolluk bir düşünce tarzıdır.

Yeni ay enerjisiyle hayatındaki gereksiz şeylerden kurtul.

Hayatında daha fazla sihir yaratmak için alan aç.

Kendine pozitif bir bakış açısıyla odaklan, gelecekteki güzellikleri çek.

AKREP BURCU ♏

Yeni ay, geçtiğin yolu ve değişime ihtiyacı gösteriyor.

Eski hayallerinden çık, yeni bir başlangıç yapma zamanı.

Geçmişin sana öğrettikleri için teşekkür et, geleceğini bilinçli bir şekilde planla.

Yeni başlangıçlar için sevgi dolu bir farkındalıkla tohumlarını ekmeye hazırlan.

YAY BURCU ♐

En iyi planlar bazen bozulabilir, alternatif planlara odaklan.

Plan B'nin orijinal plana göre daha fazla başarı getirebileceğini hatırla.

Projelerin henüz başlangıç aşamasında, sabırlı ol.

Sabır, gelecekteki başarılar için kilit bir özelliktir.

OĞLAK BURCU ♑

Yeni ay, bol bir yaşam için sevinç, refah ve bolluk vaat ediyor.

Özverin için cömertçe ödüllendirilmeye hazırlan, liderlik pozisyonlarına yükselebilirsin.

Pratik kararlar almaktan kaçın, değişime ve farklı seçimlere açık ol.

Toplumsal düzeyde değişim yaratma amacınla hareket etmeye devam et.

KOVA BURCU ♒

Manifestasyon yöntemlerini değiştir, radikal öz kabulü kucakla.

Dış gerçekliğinde istediğin sonuçları görememek sana stres yaşatmasın.

Şu anda ortaya çıkan her şey için alan tut, değişim olmadan kabullen.

Kendi içsel gücünü fark etmek ve kabul etmek için farklı bir yaklaşım benimse.

BALIK BURCU♓