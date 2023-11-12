METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA RAPORU: İstanbul'da yağmur ne zaman duracak?

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA RAPORU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım 2023 Pazar tarihli hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul'da ve yurdun birçok kentinde dün başlayan fırtına ve sağanak hayatı felç ederken yağışların ne zmaan duracağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gök gürültürülü yağışların hava sıcaklığını etkilememesiyle yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmur duracak mı? İşte 12 Kasım Pazar hava durumu ve 5 günlük hava raporu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre bugün, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI SÜRÜYOR

Sağanak ve gök gürültülü yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın; İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ağaç. ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

16 İLE SARI VE TURUNCU UYARI

İSTANBUL HAVA DURUMU 12 KASIM

İstanbul'da ise dünden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağışların sabah saatlerinde de devam edeceği kaydedildi. Megakentte bugün ölçülmesi beklenen en yüksek sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin edilirken yağışların yeni haftada yeniden etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji uzmanları, Pazartesi günü görülecek şiddetli yağışların sel ve su baskını riski taşıdğını kaydederek vatandaşları uyardı.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

⚡12 Kasım Pazar: Sağanak Yağışlı 19°C

🌧13 Kasım Pazartesi: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 19°C

⛅14 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 18°C

☔15 Kasım Çarşamba: Sağanak Yağışlı 21°C

⛅16 Kasım Perşembe: Parçalı Bulutlu 17°C

12 KASIM PAZAR HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

⛅EDİRNE °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛅İSTANBUL °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

⛅KOCAELİ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli

⛅TEKİRDAĞ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın çevrelerinde kuvvetli, akşam saatlerine kadar Muğla çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

☔A.KARAHİSAR °C, 18°C: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

☔DENİZLİ °C, 23°C: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

☔İZMİR °C, 24°C: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli

☔MUĞLA °C, 19°C: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

AKDENİZ BÖLGESİ

Batı Akdeniz'in parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

☁ADANA °C, 29°C: Parçalı bulutlu

☁ANTALYA °C, 24°C: Parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar Aksu ve Serik çevrelerinde yerel kuvvetli

☁ISPARTA °C, 18°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

☁MERSİN °C, 29°C: Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

⛈ANKARA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

⛈ESKİŞEHİR °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

⛈KAYSERİ °C, 23°C: Parçalı bulutlu

⛈KONYA °C, 20°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

🌧BOLU °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

🌧KASTAMONU °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

🌧SİNOP °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

🌧ZONGULDAK °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

🌧RİZE °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

🌧SAMSUN °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

🌧TOKAT °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu,

🌧TRABZON °C, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

🌥AĞRI °C, 16°C: Parçalı bulutlu

🌥ERZURUM °C, 15°C: Parçalı bulutlu

🌥MALATYA °C, 20°C: Parçalı bulutlu

🌥VAN °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

🌤DİYARBAKIR °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

🌤GAZİANTEP °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

🌤MARDİN °C, 21°C: Parçalı zamanla çok bulutlu

🌤ŞANLIURFA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu