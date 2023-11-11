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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '11 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Kasımpaşa - Kayserispor

16:00 Alanyaspor - Gaziantep FK

16:00 Karagümrük - Sivasspor

19:00 Hatayspor - Galatasaray

13:30 Keçiörengücü - Bodrumspor

13:30 Tuzlaspor - Giresunspor

16:00 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor

19:00 Altay - Eyüpspor

15:30 Wolverhampton - Tottenham

18:00 Arsenal - Burnley

18:00 C. Palace - Everton

18:00 Man United - Luton Town

20:30 Bournemouth - Newcastle

16:00 Vallecano - Girona

18:15 Almeria - Real Sociedad

20:30 Granada - Getafe

20:30 Osasuna - Las Palmas

23:00 Real Madrid - Valencia

17:00 Lecce - Milan

20:00 Juventus - Cagliari

22:45 Monza - Torino

19:00 Reims - Paris SG

23:00 Le Havre - Monaco

17:30 Bayern München - Heidenheim

17:30 Augsburg - Hoffenheim

17:30 Stuttgart - B. Dortmund

17:30 Darmstadt 98 - Mainz 05

20:30 Bochum - Köln

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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