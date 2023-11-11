BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
11 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Kasımpaşa - Kayserispor
16:00 Alanyaspor - Gaziantep FK 16:00 Karagümrük - Sivasspor 19:00 Hatayspor - Galatasaray
16:00 Alanyaspor - Gaziantep FK
16:00 Karagümrük - Sivasspor
19:00 Hatayspor - Galatasaray
13:30 Keçiörengücü - Bodrumspor
13:30 Tuzlaspor - Giresunspor 16:00 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor 19:00 Altay - Eyüpspor
13:30 Tuzlaspor - Giresunspor
16:00 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor
19:00 Altay - Eyüpspor
15:30 Wolverhampton - Tottenham
18:00 Arsenal - Burnley 18:00 C. Palace - Everton 18:00 Man United - Luton Town 20:30 Bournemouth - Newcastle
18:00 Arsenal - Burnley
18:00 C. Palace - Everton
18:00 Man United - Luton Town
20:30 Bournemouth - Newcastle
16:00 Vallecano - Girona
18:15 Almeria - Real Sociedad 20:30 Granada - Getafe 20:30 Osasuna - Las Palmas 23:00 Real Madrid - Valencia
18:15 Almeria - Real Sociedad
20:30 Granada - Getafe
20:30 Osasuna - Las Palmas
23:00 Real Madrid - Valencia
17:00 Lecce - Milan
20:00 Juventus - Cagliari 22:45 Monza - Torino
20:00 Juventus - Cagliari
22:45 Monza - Torino
19:00 Reims - Paris SG
23:00 Le Havre - Monaco
23:00 Le Havre - Monaco
17:30 Bayern München - Heidenheim
17:30 Augsburg - Hoffenheim 17:30 Stuttgart - B. Dortmund 17:30 Darmstadt 98 - Mainz 05 20:30 Bochum - Köln
17:30 Augsburg - Hoffenheim
17:30 Stuttgart - B. Dortmund
17:30 Darmstadt 98 - Mainz 05
20:30 Bochum - Köln
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