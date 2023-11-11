BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Kasımpaşa - Kayserispor 16:00 Alanyaspor - Gaziantep FK 16:00 Karagümrük - Sivasspor 19:00 Hatayspor - Galatasaray

13:30 Keçiörengücü - Bodrumspor 13:30 Tuzlaspor - Giresunspor 16:00 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor 19:00 Altay - Eyüpspor

15:30 Wolverhampton - Tottenham 18:00 Arsenal - Burnley 18:00 C. Palace - Everton 18:00 Man United - Luton Town 20:30 Bournemouth - Newcastle

16:00 Vallecano - Girona 18:15 Almeria - Real Sociedad 20:30 Granada - Getafe 20:30 Osasuna - Las Palmas 23:00 Real Madrid - Valencia

17:00 Lecce - Milan 20:00 Juventus - Cagliari 22:45 Monza - Torino

19:00 Reims - Paris SG 23:00 Le Havre - Monaco

17:30 Bayern München - Heidenheim 17:30 Augsburg - Hoffenheim 17:30 Stuttgart - B. Dortmund 17:30 Darmstadt 98 - Mainz 05 20:30 Bochum - Köln

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