7. SINIF ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 7. sınıf 1. Dönem Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

7. SINIF ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin ilk sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyuran MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 7. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '6. sınıf 1. Dönem Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

7. SINIF MATEMATİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Aşağıda verilen kartlar, her grupta eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki tam sayıların toplamı sıfır olacak şekilde 2 gruba ayrılacaktır. –8, 10, 6, A, –5, –2 Buna göre A tam sayısını bulunuz.

(+5) + [(–15) + (–8)] = [(+5) + (–15)] + ▲ Toplama işleminin birleşme özelliğinin kullanıldığı yukarıdaki eşitliğe göre ▲ yerine yazılacak tam sayıyı bulunuz.

Aşağıda verilen küpün 6 yüzünde tam sayılar yazmaktadır. Bu küpün karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı –20'dir. 1, 2, –5 Buna göre küpün diğer yüzlerinde yazan tam sayıları bulunuz.

(–3) · (–3) · (–3) .................... (–3) 10 tane Yukarıda verilen tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak yazınız.

Mutfakta çalışan bir vantilatör, sıcaklığı 4 dakikada bir 1°C azaltmakta; fırın ise sıcaklığı 10 dakikada bir 2°C artırmaktadır. Sıcaklığı 30°C olan bir mutfakta vantilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı kaç °C olur?

Aşağıda verilen sayı doğrusunda –1 ile 0 arası 8 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayıyı yazınız.

0,15 – devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayıyı yazınız.