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HAC SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 Hac kurası çekildi mi?

2024 yılında çekilecek Hac kuralarının tarihine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Geçtiğimiz yıllarda kayıt yaptıran kişilerin otomatik olarak katılım sağladığı hac kuralarının çekileceği tarih belli oldu. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek 2024? Hacı adaylarının merak ettiği tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 12:00
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HAC SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 Hac kurası çekildi mi?

DİYANET 2024 HAC KURA TARİHİ BELLİ OLDU | Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 hac kuralarının çekileceği tarihi kamuoyuna açıkladı. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenen Hac kuralarının önümüzdeki yıl Hacca gidecek adayları belirlemek için çekileceği tarih belli oldu. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek 2024? İşte detaylar...

👉HAC SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET TIKLAYIN

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2024?

Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 Hac kuralarının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini duyurdu. Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

2024 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Hac kura sonuçları, kura çekildiği gün yani 2 Kasım Salı günü saat 21.00'de ilan edilecek. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

👉HAC SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET TIKLAYIN

2023 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

👉2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

👉3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

👉4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

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