DEZENFLASYON NEDİR? Dezenflasyon nasıl olur?

DEZENFLASYON NEDİR? - Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yaptığı basın açıklamasında enflasyon beklentisi ve gelecek ekonomi planları ile ilgili detayları paylaştı. Basın açıklamasının ardından dezenflasyon kelimesi dikkat çekti ve arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Peki, dezenflasyon nedir? Dezenflasyon ne demek? Dezenflasyon nasıl olur?

DEZENFLASYON NEDİR?

Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.

DEZENFLASYON NASIL OLUR?

Dezenflaston sürecinin nasıl olacağı da merak konusu oldu. Enflasyonun düşme sürecini tanımlayan dezenflasyon, eğer ekonomik bir yükseliş yaşanıyor ve enflasyon gerilemeye başladıysa meydana gelir.