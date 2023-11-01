BARAJ DOLULUK ORANI 1 KASIM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 1 KASIM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,66 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 39,95 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 1 Kasım 2023 Çarşamba günü yüzde 18,3 olarak ölçüldü.

💦1 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

1 Kasım Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 18,3 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %39,95

🚿 Darlık Barajı: %29,75

🚿 Elmalı Barajı: %14,5

🚿 Terkos Barajı: %8,51

🚿 Alibey Barajı: %19,43

🚿 Büyükçekmece Barajı: %3,86

🚿 Sazlıdere Barajı: %3,53

🚿 Istrancalar Barajı: %22,81

🚿 Kazandere Barajı: %7,12

🚿 Pabuçdere Barajı: %3,66