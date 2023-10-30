METEOROLOJİ TARİH VERDİ: Kuvvetli yağış geliyor, hazırlıklı olun! (İstanbul hava durumu 30 Ekim)

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR, HAZIRLIKLI OLUN | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşmesi ve yağışların yurda giriş yapması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ekim 2023 illere göre hava durumu, İstanbul hava durumu ve 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

30 EKİM 2023 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

BURSA °C, 26°C: Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C: Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C: Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C: Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C:Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 25°C: Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C: Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C: Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C: Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C: Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C: Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C: Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 28°C: Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C: Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Yer yer parçalı bulut görülen megaknette, sıcaklık gün içinde 25 dereceye kadar yükselecek. nemin sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90'ın üzerine çıkması beklenirken İstanbul'da rüzgarın hızı ise en fazla saatte 39 km'ye kadar çıkacak.

⛅30 Ekim Pazartesi: Parçalı Bulutlu 25°C

⛅31 Ekim Salı: Az Bulutlu 22°C

☔1 Kasım Çarşamba: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

🌧2 Kasım Perşembe: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19°C

☁3 Kasım Cuma: Çok Bulutlu 20°C

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU