Haberler Haberler METEOROLOJİ TARİH VERDİ: Kuvvetli yağış geliyor, hazırlıklı olun! (İstanbul hava durumu 30 Ekim)

METEOROLOJİ TARİH VERDİ: Kuvvetli yağış geliyor, hazırlıklı olun! (İstanbul hava durumu 30 Ekim)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir etkisini koruyan pastırma sıcaklarının bu hafta ortası itibarıyla ülkeyi terk edeceğini duyurdu. Önümüzdeki günlerde kuvvetli yağışla birlikte sıcaklıkların da mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ekim 2023 illere göre hava durumu, İstanbul hava durumu ve 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 08:10
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METEOROLOJİ TARİH VERDİ: Kuvvetli yağış geliyor, hazırlıklı olun! (İstanbul hava durumu 30 Ekim)

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR, HAZIRLIKLI OLUN | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşmesi ve yağışların yurda giriş yapması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ekim 2023 illere göre hava durumu, İstanbul hava durumu ve 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

30 EKİM 2023 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

  • BURSA °C, 26°C: Parçalı bulutlu

  • ÇANAKKALE °C, 25°C: Parçalı bulutlu

  • İSTANBUL °C, 25°C: Parçalı bulutlu

  • KOCAELİ °C, 25°C: Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

  • A.KARAHİSAR °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

  • DENİZLİ °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

  • İZMİR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

  • MUĞLA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

  • ADANA °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ANTALYA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

  • HATAY °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ISPARTA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  • ANKARA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR °C, 25°C:Parçalı ve az bulutlu

  • KONYA °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

  • YOZGAT °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

  • BOLU °C, 25°C: Parçalı bulutlu

  • DÜZCE °C, 27°C: Parçalı bulutlu

  • KASTAMONU °C, 23°C: Parçalı bulutlu

  • ZONGULDAK °C, 25°C: Parçalı bulutlu

  • AMASYA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

  • SAMSUN °C, 22°C: Parçalı bulutlu

  • TOKAT °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

  • TRABZON °C, 23°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • ERZURUM °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

  • KARS °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

  • MALATYA °C, 25°C: Az bulutlu ve açık

  • VAN °C, 18°C: Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • DİYARBAKIR °C, 28°C: Az bulutlu ve açık

  • GAZİANTEP °C, 29°C: Az bulutlu ve açık

  • SİİRT °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ŞANLIURFA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Yer yer parçalı bulut görülen megaknette, sıcaklık gün içinde 25 dereceye kadar yükselecek. nemin sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90'ın üzerine çıkması beklenirken İstanbul'da rüzgarın hızı ise en fazla saatte 39 km'ye kadar çıkacak.

30 Ekim Pazartesi: Parçalı Bulutlu 25°C

31 Ekim Salı: Az Bulutlu 22°C

1 Kasım Çarşamba: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

🌧2 Kasım Perşembe: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19°C

3 Kasım Cuma: Çok Bulutlu 20°C

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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