METEOROLOJİ TARİH VERDİ: Kuvvetli yağış geliyor, hazırlıklı olun! (İstanbul hava durumu 30 Ekim)

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR, HAZIRLIKLI OLUN | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşmesi ve yağışların yurda giriş yapması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ekim 2023 illere göre hava durumu, İstanbul hava durumu ve 5 günlük hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
30 EKİM 2023 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
- BURSA °C, 26°C: Parçalı bulutlu
- ÇANAKKALE °C, 25°C: Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 25°C: Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 25°C: Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
- A.KARAHİSAR °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
- ADANA °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
- ANKARA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 25°C:Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
- YOZGAT °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
- BOLU °C, 25°C: Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 27°C: Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 23°C: Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 25°C: Parçalı bulutlu
- AMASYA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 22°C: Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 23°C: Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- ERZURUM °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 25°C: Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 18°C: Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- DİYARBAKIR °C, 28°C: Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 29°C: Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Yer yer parçalı bulut görülen megaknette, sıcaklık gün içinde 25 dereceye kadar yükselecek. nemin sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90'ın üzerine çıkması beklenirken İstanbul'da rüzgarın hızı ise en fazla saatte 39 km'ye kadar çıkacak.
⛅30 Ekim Pazartesi: Parçalı Bulutlu 25°C
⛅31 Ekim Salı: Az Bulutlu 22°C
☔1 Kasım Çarşamba: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C
🌧2 Kasım Perşembe: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19°C
☁3 Kasım Cuma: Çok Bulutlu 20°C
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU