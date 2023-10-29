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BARAJ DOLULUK ORANI 29 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

29 Ekim 2023 Pazar günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 20'nin altında seyrediyor. Megakentte su sıkıntısı yaşanmaması için belediyeler her gün yeni bir önlem duyururken vatandaşlar da suyu boşa kullanmama konusunda sık sık uyarılıyor. En yüksek su seviyesi Ömerli Barajı'nda ölçülürken 178,5 kilometrekarelik havza alanına sahip Pabuçdere Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 3,22 oldu. İşte 29 Ekim 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 09:31
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BARAJ DOLULUK ORANI 29 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 29 EKİM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,22 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 41,55 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 29 Ekim 2023 Pazar günü yüzde 19,33 olarak ölçüldü.

💦29 EKİM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

29 Ekim Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 19,33 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %41,55

🚿 Darlık Barajı: %30,59

🚿 Elmalı Barajı: %15,31

🚿 Terkos Barajı: %8,97

🚿 Alibey Barajı: %20,88

🚿 Büyükçekmece Barajı: %3,97

🚿 Sazlıdere Barajı: %4,21

🚿 Istrancalar Barajı: %23,17

🚿 Kazandere Barajı: %6,54

🚿 Pabuçdere Barajı: %3,22

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