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Sporda son 30 yıla Fotomaç damgası

Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sporun 100’leri; Sporda Son 30 Yılın En İyileri” yarışmasında birinciler belli oldu. Fotomaç Gazetesi, son 30 yılın ‘En İyi Spor Medya Kuruluşu’; Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan da son 30 yılın ‘En İyi Spor Medya Yöneticisi’ seçildi

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Sporda son 30 yıla Fotomaç damgası

Ankara Üniversitesi tarafından 'Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl Dönümü' münasebetiyle düzenlenen "Sporun 100'leri, Son 30 Yılın En İyileri" organizasyonunda birinciler belli oldu. İnternet üzerinden yapılan oylamaya; öğrenciler, akademisyenler ve geniş bir katılımcı ağı iştirak etti. Tam 79.000 üniversitelinin oy kullandığı yarışmada ödül almaya hak kazanan isimler ve kulüpler, yapılan değerlendirmeler ile belli oldu! Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Ülkemiz sporunda Son 30 yıla mührünü vuran isimleri, kuruluşları öğrencilerimiz belirledi. Artık bu ödül törenini Türkiye'nin en ciddi, en ses getirici ödül töreni yapmak istiyoruz. Ödül alan tüm isimleri belirleyen oy veren paydaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. 'Sporda Son 30 Yılın En İyileri' ödül töreni, 31 Ekim Salı günü Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapılacak. Törende 12 dalda birinci seçilenlere ödülleri takdim edilecek. 31 Ekim Salı günkü görkemli ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da bir konuşma yapacak.

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