Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

27 Ekim Cuma İstanbul namaz vakitleri | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 27 Ekim 2023 namaz vakitleri..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 23:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 27 Ekim 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.56

Güneşin doğuşu:👉07.22

Öğle vakti:👉 12.55

İkindi vakti:👉 15.47

Akşam vakti:👉 18.14

Yatsı vakti:👉 19.34

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Fahriye Evcen 10 aylık oğlu Kerem’le poz verdi!
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Kalyon Holding'in "Vatan, Kutsal Emanet..." reklam filmi yayına girdi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham liderliğini perçinledi! Tottenham liderliğini perçinledi! 00:10
F.Bahçe Münih'te galip! F.Bahçe Münih'te galip! 23:35
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız 23:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! 23:14
Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum 23:14
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Daha Eski
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35