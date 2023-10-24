CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 24 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Ekim Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 28,07 (Alış) - 28,12 (Satış)
EURO: 29,86 (Alış) - 29,87 (Satış)
STERLİN: 34,18 (Alış) - 34,35 (Satış)
1 DOLAR = 28,07 TL
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👉24 Ekim Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.773,36₺
Gram altın satış: 1.773,63₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.967,00₺
Çeyrek altın satış: 2.998,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.953,00₺
Yarım altın satış: 5.996,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.869,00₺
Tam altın satış: 11.943,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 12.133,00₺
Cumhuriyet altını satış: 12.316,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 12.189,00₺
Ata altın satış: 12.257,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Ekim Salı günü saat 16.54 itibarıyla alınmıştır.